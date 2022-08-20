В Петербурге установят памятник Александру Блоку. Беглов подписал постановление.

Монумент установят около дома в котором жил и скончался поэт. Сейчас в этом здании находится музей-квартира творца.

«Памятник представляет собой скульптуру высотой 3.6 метра, установленную на гранитном постаменте. Скульптура выполнена из бронзы. Общая высота памятника с учетом постамента 4.05 м. На лицевой части постамента нанесена надпись: «Александру Блоку»», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

Депутаты ЗакСа одобрили идею еще два года назад. И лишь в июне этого года петербургский парламент согласовал проект. Согласно градостроительному регламенту, в Петербурге действуют ограничения на установку новых памятников в историческом центре, поэтому их установка зачастую затягивается.