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В Петербурге установят памятник Александру Блоку. Беглов подписал постановление.

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Четырехметровый бронзовый памятник Александру Блоку появится у дома 57 по улице декабристов. Губернатор  Александр Беглов уже подписал постановление о размещении скульптуры.

Монумент установят около дома в котором жил и скончался поэт. Сейчас в этом здании находится музей-квартира творца.

«Памятник представляет собой скульптуру высотой 3.6 метра, установленную на гранитном постаменте. Скульптура выполнена из бронзы. Общая высота памятника с учетом постамента 4.05 м. На лицевой части постамента нанесена надпись: «Александру Блоку»», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

Депутаты ЗакСа одобрили идею еще два года назад. И лишь в июне этого года петербургский парламент согласовал проект. Согласно градостроительному регламенту, в Петербурге действуют ограничения на установку новых памятников в историческом центре, поэтому их установка зачастую затягивается.

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