В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение

Так, из-за работ с 22 по 24 августа движение прекратится в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо). А с 24 по 29 августа проведут работы в транспортном отсеке Финской стороны.

«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также с сегодняшнего дня в Красногвардейском районе из-за реконструкции газопровода ограничивается движение транспорта по проспекту Энергетиков от Якорной улицы до реки Охта.