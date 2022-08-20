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В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение

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В течение недели в тоннеле петербургской дамбы проведут ремонтные работы — говорится в официальном Telegram-канале дирекции комплекса защитных сооружений.

Aleksei Kazachok/shutterstock

Так, из-за работ с 22 по 24 августа движение прекратится в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо). А с 24 по 29 августа проведут работы в транспортном отсеке Финской стороны.

«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также с сегодняшнего дня в Красногвардейском районе из-за реконструкции газопровода ограничивается движение транспорта по проспекту Энергетиков от Якорной улицы до реки Охта.

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