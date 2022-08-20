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Жара слегка ослабнет, облаков станет больше: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в субботу

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В субботу, 20 августа, в Петербурге жара слегка спадет, ожидается переменная облачность без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Roman Evgenev/Shutterstock

По словам Леуса, город останется под влиянием обширного антициклона. «В регионе сохранится переменная облачность, дождей не ожидается, а температурные показатели окажутся на пару градусов ниже вчерашних значений», — добавил он.

Воздух прогреется до +29 градусов в Санкт-Петербурге и до +30 в области. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы. Также синоптик отметил, что в воскресенье облаков станет больше и температура продолжит снижаться, но при этом сухость сохранится.

 

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