Жара слегка ослабнет, облаков станет больше: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в субботу

По словам Леуса, город останется под влиянием обширного антициклона. «В регионе сохранится переменная облачность, дождей не ожидается, а температурные показатели окажутся на пару градусов ниже вчерашних значений», — добавил он.

Воздух прогреется до +29 градусов в Санкт-Петербурге и до +30 в области. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы. Также синоптик отметил, что в воскресенье облаков станет больше и температура продолжит снижаться, но при этом сухость сохранится.