Жара слегка ослабнет, облаков станет больше: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в субботу

В субботу, 20 августа, в Петербурге жара слегка спадет, ожидается переменная облачность без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам Леуса, город останется под влиянием обширного антициклона. «В регионе сохранится переменная облачность, дождей не ожидается, а температурные показатели окажутся на пару градусов ниже вчерашних значений», — добавил он.
Воздух прогреется до +29 градусов в Санкт-Петербурге и до +30 в области. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы. Также синоптик отметил, что в воскресенье облаков станет больше и температура продолжит снижаться, но при этом сухость сохранится.
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