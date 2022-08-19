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Книжный магазин «Даль» проведет «Философский субботник» — с книгообменом и бесплатными напитками

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Книжный магазин «Даль» анонсировал проведение «Философского субботника» для облагораживания ближайшего сквера. Он состоится завтра, 20 августа, с 12:00 до 15:00.

Shutterstock

По словам организаторов, сквер «находится в плачевном состоянии». Участникам субботника предстоит подметать сквер, косить траву, чистить плитку на ограде от граффити, ставить стойки с пакетиками для собаководов. 

Кроме того, на встрече обсудят субботники с точки зрения философии и их историю в России, а также идею бесплатного труда на благо общества. Также будет организован книгообмен, участниками выдадут бесплатные напитки и печенье.

«В течении дня соберем группу активистов для развития Дмитровского сквера, чтобы сообща решать все существующие и возникающие проблемы. В первую очередь хочется решить проблему с незаконной парковкой в сквере и с граффити, которые портят стены»,— поделились организаторы.

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