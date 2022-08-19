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Посмотрите, как выглядят четыре проекта благоустройства Ленобласти — они победили в конкурсе Минстроя

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Четыре города Ленинградской области стали победителями на Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, 305 млн рублей на реализацию проектов получат Пикалево, Шлиссельбург, Подпорожье и Сосновый Бор.

Проект города Подпорожье

Всем городам-участникам активно содействовал Центр компетенций Ленинградской области. Так, в Пикалево благоустроят парк «Зеленый квадрат». В рамках проекта собираются заняться развитием главного элемента зеленого каркаса, рекреационной зоны парка для отдыха жителей и гостей города. Также были представлены детские и спортивные площадки, эко-тропа для скандинавской ходьбы и пешеходные маршруты, сцена, цветущая роща, торгово-ярмарочная зона, зоны для отдыха и пикника, веломаршрут и благоустроенный спуск к реке Рядань.

В Шлиссельбурге обустроят парк «45 ключей к одному городу». Здесь планируют создать городские пешеходные и веломаршруты, объединяющих зеленые зоны исторического центра.  Проектом также предполагается создание новых площадок для насыщения культурной и событийной жизни города: реорганизация Красной площади, создание гастрономической улицы с коммерческими павильонами и пирса для активации сообществ любителей водного спорта.

В Сосновом Бору приведут в порядок сквер у ДК «Строитель» и детско-юношеской спортивной школы, а в Подпорожье — городской парк культуры и отдыха.

Также, по словам зампреда Правительства Ленобласти, до конца года по федеральному проекту «Комфортная городская среда» планируют обустроить 77 общественных пространств, а в 2023 году  — еще около сотни. 

Проект города Шлиссельбург
Проект города Сосновый Бор
Проект города Пикалево
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