В Петербурге обновлен очередной температурный рекорд. Так жарко не было с 1941 года

По словам синоптика, вчера столбики термометров зафиксировали отметку в +30,6 градуса, что на 0,7 градуса выше рекорда 18 августа, который был установлен в 1941 году. Также эот день признали самым жарким с начала августа в Петербурге.

«C начала лета это уже четвёртый температурный рекорд, ещё два состоялись в июле», — отметил Леус.

В эту пятницу тоже ожидается жаркая погода. «Сегодня метеорологические условия в Северной столице вновь сформирует северо-западная периферия обширного и малоподвижного антициклона. При переменной облачности обойдётся без дождей, а температурный фон на 7-8° превысит климатическую норму», — добавил синоптик. Воздух прогреется до +31 градуса.Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.



В субботу незначительно понизится температура, обойдется без осадков.