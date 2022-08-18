Жара в Петербурге бьет рекорды прошлого века. Уже сейчас средняя температура на 2,3 градуса выше нормы

«За всю историю инструментальных наблюдений за погодой в Санкт-Петербурге самым холодным был август 1835 года со средней температурой +12,6 градуса, а самым жарким — август 1939 года, тогда средняя температура составила +19,8 градуса», — поделился синоптик.

Сейчас средняя температура воздуха, зафиксированная за 17 дней августа, составляет +20,6 градуса, что на 2,3 градуса выше климатической нормы.

В XXI веке самыми теплыми были августы 2007 и 2010 годов. Тогда средняя температура была +19,6 градуса, а холоднее всего было в августе 2008 года со средними показателями в +16,1 градуса.