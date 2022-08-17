Кража дня: из Ленинградского зоопарка утащили редкую ящерицу

Пропажа рептилии произошла в прошлую пятницу. Сотрудники зоопарка увидели, что с одного из террариумов сняли замок. Позже по камерам наблюдения было видно, как мужчина в темных очках и кепке достал ящерицу и положил ее в сумку к девушке, которая стояла рядом. После пара спешно удалилась.

О происшествии сообщили в полицию Петроградского района. Позже подозреваемого в краже нашли. Мужчину обнаружили прошлым вечером у дома 11 по Народной улице, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области. Похитителем оказался 32-летний уроженец Тульской области, уже имевший проблемы с законом.

По данным следствия, мужчина был пьян и решил забрать редкую ящерицу в качестве подарка жене. Ущерб зоопарку оценивается в 21 тысячу рублей. Рептилию нашли под окнами квартиры задержанного — по его словам, ящерица выпрыгнула из окна 12 этажа и погибла.