В Ленобласти планируют запустить первый поезд на магнитной подушке

Как рассказал академик РАН, генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов на форуме «Армия-2022», уже сейчас проходит работа над конструкторской документацией для первого опытного образца. Планируется, что документацию закончат разрабатывать до конца 2022 года, а саму систему хотят запустить в 2025 году.

Компания создала проект монорельсового поезда на магнитной подушке, который может работать в беспилотном режиме, пишет ТАСС. Помимо этого, в 2022 году планируют запустить ходовые испытания. Если они пройдут успешно, то начнется полномасштабная работа по серийному выпуску транспортной системы нового типа.

Создатели считают, что у их проекта есть несколько преимуществ, среди которых высокая скорость строительства, минимальные затраты на обслуживание эстакад и подвижного состава, низкое энергопотребление и слабый уровень шума, а также экологичность.