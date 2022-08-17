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В Ленобласти планируют запустить первый поезд на магнитной подушке

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В Ленинградской области хотят построить первую трассу для поезда на магнитной подушке. Проектом занимается корпорация «Московский институт теплотехники», которая входит в Роскосмос.

corp-mit.ru

Как рассказал академик РАН, генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов на форуме «Армия-2022», уже сейчас проходит работа над конструкторской документацией для первого опытного образца. Планируется, что документацию закончат разрабатывать до конца 2022 года, а саму систему хотят запустить в 2025 году.

Компания создала проект монорельсового поезда на магнитной подушке, который может работать в беспилотном режиме, пишет ТАСС. Помимо этого, в 2022 году планируют запустить ходовые испытания. Если они пройдут успешно, то начнется полномасштабная работа по серийному выпуску транспортной системы нового типа.

Создатели считают, что у их проекта есть несколько преимуществ, среди которых высокая скорость строительства, минимальные затраты на обслуживание эстакад и подвижного состава, низкое энергопотребление и слабый уровень шума, а также экологичность.

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