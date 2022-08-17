В Петербурге «позеленел» Финский залив. Специалисты рассказывают, с чем это связано

Как пишет «Фонтанка» со слов заместителя председателя ведомства Михаила Страхова, одного универсального способа избавиться от сине-зеленых водорослей нет. Пока в водоемы будут поступать сточные воды с большим объемом биогенных веществ (например, азота и фосфора), при жаркой погоде залив будет зеленеть. По словам чиновника, сейчас 99,6% сточных вод в городе проходят очистку на мощных очистных сооружениях Водоканала.

Также одной из причин могут быть «частные дома, владельцы которых могут отводить стоки в канавы». А если земля возле водоема была загрязнена, то вредные вещества смываются дождями в залив. Михаил Страхов добавляет, что если водоросли уже появились, что избавиться от него, пока стоит жаркая погода, вряд ли получится.

«Проводят эксперименты по использованию ультразвука, который, по некоторым данным, угнетает сине-зеленые водоросли и препятствует их размножению. Все эти методы пока эмпирические, нуждаются в более глобальных исследованиях и носят характер первых подходов к решению этой проблемы», — добавил он.

Медики просят горожан воздержаться от купания в воде, сильно пораженной зелеными водорослями. Они могут быть токсичны и на разных людей они могут влиять по-разному. К примеру, может проявляться сыпь, общее недомогание, приступами астмы, слабостью, зудом на коже, тошнотой, головными и мышечными болями.

Врач-дерматовенеролог, заведующая консультативно-диагностическим отделением по оказанию платных медицинских услуг диспансера Елена Мошкова считает, что главное вовремя обратится к специалисту, который сможет верно поставить диагноз и начать лечение.