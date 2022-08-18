Власти пообещали Петербургу 89 новых станций метро. Такое вообще возможно? Что для этого надо сделать?

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе планируется построить почти 90 новых станций метрополитена и 39 пересадочных узлов. Он рассказал об этом в своем telegram-канале, представляя проект нового Генплана.

«Проект предусматривает усовершенствование работы метрополитена – увеличение протяженности линий на 139 км. Будет открыто 89 новых станций метро, из них 31 станция запланирована на первую очередь», — написал градоначальник.

Позднее, однако, в Смольном сообщили, что пока ведется строительство только трех станций: «Горный институт», «Путиловская» и «Юго-Западная». Еще 18 станций должны появиться в городе в течение ближайших 8 лет. По остальным 69 никакой информации нет. Тем не менее заявление Беглова вызвало широкий резонанс: специалисты, политики и простые горожане стали спорить о том, возможно ли в принципе реализовать столь грандиозные планы как удвоение существующей системы метро. Вот что по этому поводу думают эксперты в области транспортного планирования: