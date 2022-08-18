Власти пообещали Петербургу 89 новых станций метро. Такое вообще возможно? Что для этого надо сделать?

Недавно губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что в городе планируется построить 89 новых станций метро (вдобавок к уже существующим 72!). В сети сразу начались споры о том, реализуемы ли эти грандиозные планы (тем более, что сейчас ведется строительство только трех из них). Редакция «Собака.ru» попросила транспортных экспертов рассказать, что нужно сделать, чтобы количество станций в Петербурге в обозримом будущем удвоилось. И как еще можно было бы решить транспортные проблемы города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе планируется построить почти 90 новых станций метрополитена и 39 пересадочных узлов. Он рассказал об этом в своем telegram-канале, представляя проект нового Генплана.
«Проект предусматривает усовершенствование работы метрополитена – увеличение протяженности линий на 139 км. Будет открыто 89 новых станций метро, из них 31 станция запланирована на первую очередь», — написал градоначальник.
Позднее, однако, в Смольном сообщили, что пока ведется строительство только трех станций: «Горный институт», «Путиловская» и «Юго-Западная». Еще 18 станций должны появиться в городе в течение ближайших 8 лет. По остальным 69 никакой информации нет. Тем не менее заявление Беглова вызвало широкий резонанс: специалисты, политики и простые горожане стали спорить о том, возможно ли в принципе реализовать столь грандиозные планы как удвоение существующей системы метро. Вот что по этому поводу думают эксперты в области транспортного планирования:
Дмитрий Баранов
Ведущий транспортный инженер компании OTS Lab, Эксперт Института дизайна и урбанистики университета ИТМО, автор телеграм-канала «Город в движении»
Реально ли построить еще 89 станций метро в Петербурге в обозримом будущем?
Нужно понимать, что основная задача генерального плана — определить функции территорий. И многие мероприятия закладываются вариантно, то есть, не факт что все они будут реализованы (это касается и заложенных в проект станций метро). Просто градостроители хотят предусмотреть возможность выбирать, что именно построить в будущем на той или иной территории.
Но, есть проблема — это может вводить в заблуждение покупателей недвижимости и приводить к завышению цен на нее. А также приводить к необоснованному развитию территорий в расчете на метро, хотя в реальности они не обеспечены реальным транспортом.
Что нужно, чтобы построить 89 станций метро?
Я не знаю, есть ли смысл обсуждать такие условия, думаю, даже с бюджетом на душу населения, как в Москве, это не очень реалистично. Но, что важнее, не очень-то и целесообразно.
Насколько Петербургу вообще нужно такое масштабное строительство метро?
Метро — очень дорогое и сложное сооружение, как в строительстве, так и в эксплуатации. Одно дело — построить, другое дело — его еще потом нужно содержать. Это — огромная нагрузка на бюджет. Поэтому метро нужно развивать осторожно. Прежде всего, там, где другие виды транспорта уже не справляются. То есть, для начала нужно наладить эффективную работу наземного транспорта, а потом смотреть, где действительно метро необходимо
Как можно иначе решить транспортную проблему?
Альтернатива метро — развитие магистрального наземного общественного транспорта, прежде всего — трамвая, с максимально свободными условиями движения (на выделенных полосах, с бесконфликтным светофорным регулированием на перекрестках). Другая альтернатива — развивать городские железные дороги, как это делается в Москве (МЦК, МЦД). Но это требует плотного взаимодействия на федеральном уровне.
Людмила Истомина
Главный экономист Лаборатории Градопланирования
Реально ли построить еще 89 станций метро в Петербурге в обозримом будущем?
«Хотят построить» — неточная формулировка. Генеральный план — это закон. И о его реализации ежегодно Правительство Петербурга отчитывается перед Законодательным собранием. Конечно, на бумаге все выглядит гладко, а овраги в реальной жизни встречаются на каждом шагу. Но это не повод огульно говорить, что все невыполнимо. Пример Москвы показывает, что масштабные планы по метростроению реализуемы – с 2011 года там построено 100 новых станций и почти 200 км. новых линий.
Что нужно, чтобы построить 89 станций метро?
Чтобы планы по развитию метрополитена стали реальностью нужна в первую очередь политическая воля. Строительство метрополитена должно стать приоритетной задачей для всех комитетов, чтобы не возникало волокиты при принятии решений и согласовании действий. И, конечно, необходимо финансирование проектно-изыскательских работ и непосредственно строительства.
Насколько Петербургу вообще нужно такое масштабное строительство метро?
Опыт городов-миллионников всего мира показывает, что невозможно в высокоплотной застройке делать ставку на индивидуальные автомобили и автобусы. Система скоростных видов общественного транспорта необходима для Петербурга как воздух. И в проекте Генерального плана заложено строительство не только метрополитена, но и трамвая, и городской железной дороги.
Как можно иначе решить транспортную проблему?
Решать транспортные проблемы нужно путем согласованного развития магистральных видов общественного транспорта (трамвай, метрополитен, железная дорога), создания системы пересадочных узлов, в том числе с перехватывающими парковками, введения ограничений на использование индивидуальных автомобилей для поездок в центр, развития системы выделенных полос для автобусов и троллейбусов, системы велодорожек, создания комфортных условий для пешеходных передвижений.
Георгий Фролов
Специалист в сфере городского планирования, автор телеграм-канала Петербуржец в «ДепТрансе»
Реально ли построить еще 89 станций метро в Петербурге в обозримом будущем?
Реально в нашей жизни абсолютно все, однако это вопрос денег и сроков. Оценить сроки, можно зная планируемую длину линий –- анонсированы 139 км. Переводим в деньги. С учетом проектирования, выноса сетей, изъятий и реализации всей необходимой технологии, 1 км метро обходится в 15 млрд рублей. Умножаем, получаем 2,09 трлн рублей. В лучшие годы Петербург тратил на метростроение 30 млрд/год. Теперь делим. Получаем 70 лет. Вывод: за 70 лет осилить озвученные планы – реально.
Что нужно, чтобы построить 89 станций метро?
Можно ли ускориться? В теории да. Так, например, Москве удалось выйти на темп 15 км в год. Таким темпом с учетом «подготовки» и «раскачки» столь масштабную программу можно осилить и за 12-15 лет. Но тогда и деньги тогда потребуются Московские – более 200 млрд/год, а это более 1/5 бюджета Петербурга, которую надо будет изыскать за счет других расходов.
Насколько Петербургу вообще нужно такое масштабное строительство метро?
Метро – это хорошо, но объективно долго, а людям нужно ехать и ехать стабильно уже сейчас. Жителям условного Пискаревского проспекта не становится проще добираться на работу от планов привести к ним метро через 10 или 20 лет. И именно вера в то, что «метро придет», как будто и тормозит развитие всех других полезных практик в Петербурге. Пора уже на всех уровнях от губернатора до жителей признать, что «метро не будет», а потому нужны другие решения, и именно их поиском заняться.
Как можно иначе решить транспортную проблему?
Необходимо выжать максимум провозной способности из наземного транспорта, развивая сеть его выделенных полос. «Выделенок» в Петербурге критически мало — по их относительной протяженности Петербург в России в третьем десятке (значительно отставая, например, от Анапы, Чебоксар, Тюмени, Воронежа, Химок или Оренбурга, не говоря уже о Москве). Именно обособление способно максимально дотянуть трамваи, троллейбусы и автобусы до уровня метро — по стабильности, скорости и интервалам, а значит и провозной способности.
Другая возможность для Петербурга — интеграция в состав городского транспорта пригородных поездов. Электрички уже охватывают ряд районов, где нет метро: Юго-Запад, часть Московского района и Купчино, Шушары, Пушкин, Пискаревку, Ручьи, Ржевку и Всеволожск. И тут совершенно необязательно ждать требующих дорогостоящей инфраструктуры задуманных по образу Москвы на 2030-е гг «диаметров». Превратить «электрички» в метро можно в 2023-2024 гг скорректировав графики под тактовое движение с интервалами не более 15 минут в черте города, а также запустив единую билетную систему. Так город в течение 2-3 лет прирастет сразу, де-факто, 3 линиями метро, ведущими в районы, где полноценного транспортного каркаса никогда не было.
Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры
Ответ на запрос редакции «Собака.ru»:
Перечислите, какие станции относятся к первой очереди? Где они будут расположены?
Проектом главного градостроительного документа предусмотрено размещение и/или реконструкция 89 станций метрополитена, из них в первую очередь (до 2030 г.) запланировано построить 31 объект метро (в том числе 21 станцию).
К первой очереди относятся станции:
На новой ветке петербургского метрополитена, Красносельско-Калининской линии: «Путиловская», «Юго-Западная», «Каретная», «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Лиговский проспект - 2», «Знаменская», «Суворовская -1», «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая поляна». На Лахтинско-Правобережной линии: «Горный институт», «Театральная», «Кудрово», «Гавань», «Морской Фасад». На Невско-Василеостровской: «Богатырская», «Каменка». На Фрунзенско-Приморской: «Шуваловский проспект».
Какой объем финансирования запланирован для строительства 31 станции из первой очереди?
На развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в соответствии с АИП (адресной инвестиционной программы — прим. ред.) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме на 2022г. — 30 млрд рублей, на 2023 г. и 2024 г. — 55 млрд рублей соответственно. На прогнозируемый период — 2025 г. бюджетные ассигнования составят чуть более 50 млрд рублей.
Так как метрополитен является региональным объектом, финансирование его строительства ведется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, но на 2024 и 2025 года Санкт-Петербургу выделено 8 млрд рублей (6,2 млрд — 2024, 1,8 млрд — 2025) на развитие метрополитена за счет средств инфраструктурно-бюджетных кредитов.
Сколько средств нужно на увеличение протяженности линий метрополитена на 139 км и открытие 89 новых станций?
В соответствии с Пояснительной запиской к проекту Генерального плана предусмотрены следующие временные сроки реализации Генерального плана:
первая очередь - 2030 год;
расчетный срок - 2040 год;
прогнозируемый период - 2050 год.
Условия строительства метро каждый год меняются. Они зависят и от стоимости материалов, и от выбора способов строительства и технологий. Чтобы провести оценку стоимости строительства, необходимо в первую очередь разработать технико-экономическое обоснование. До этого давать оценку объему капитальных вложений в будущие станции на сегодняшний день некорректно.
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