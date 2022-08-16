МЧС предупреждает: в Петербурге аномальная жара задержится до конца недели

Так, в большинстве районов Ленинградской области и Петербурга в период с 16 по 20 августа ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня погоду в городе будет формировать северо-западная периферия обширного антициклона.

«Облаков в небе будет немного и вновь, уже восьмой день подряд, обойдётся без дождей. Температура воздуха +29…+31 градус, по области +26…+31 градус. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В среду погода изменится незначительно», — добавил синоптик.