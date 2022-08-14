В Ленобласти приготовили 47-метровый бутерброд. Его признали самым большим в России

По словам председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, такую длину выбрали не случайно: «47— это в честь нашего региона и его команды, а 95 — столько лет исполнилось Ленинградской области в этом году». «Он стал самым крупным в России. После приготовления угостили всех желающих», — отметил он.

Ингредиенты для бутерброда приготовили фермеры. В бутерброд добавили томаты, зелень, бараний и говяжий фарш, рыбу. Багеты длиной по 1,2 метра испекли производители хлеба Ленинградской области.