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В Ленобласти приготовили 47-метровый бутерброд. Его признали самым большим в России

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В поселке имени Свердлова в рамках чемпионата России по пахоте приготовили самый большой бутерброд в стране, длина которого составила 47 метров 95 сантиметров. Об этом рассказала местная администрация.

Фото: официальный сайт правительства Ленобласти

По словам председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, такую длину выбрали не случайно: «47— это в честь нашего региона и его команды, а 95 — столько лет исполнилось Ленинградской области в этом году». «Он стал самым крупным в России. После приготовления угостили всех желающих», — отметил он.

Ингредиенты для бутерброда приготовили фермеры. В бутерброд добавили томаты, зелень, бараний и говяжий фарш, рыбу. Багеты длиной по 1,2 метра испекли производители хлеба Ленинградской области.

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