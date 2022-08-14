Видео: посмотрите на звездопад Персеиды в небе над Петербургом

«Насчитал 47 потоковых метеоров при всего 5 спорадических. Ярких было меньше чем вчера, но несколько с очень яркими следами весьма порадовали», — рассказал один из очевидцев.

«Завершил наблюдения максимума Персеид в Ленобласти. За 2,5 часа насчитал 17 потоковых сегодня. Периодически высотная тонкая облачность до 40 процентов неба скрывала. Метеоров мало, конечно, но те, что были видны, — довольно жирные…» — поделился второй.