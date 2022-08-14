В Петербурге испуганная салютом лошадь устроила ДТП у Исаакиевского собора и снесла столик с людьми

Инцидент произошел вчера вечером, 13 августа. Лошадь услышала громкие звуки салюта над Исакиевским сквером и понеслась по углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы. В результате животное задело как минимум два припаркованных автомобиля, а также снесла ресторанный столик, за которым сидели девушки.

На место вызвали скорую помощь. Медики не зафиксировали у пострадавших серьезных травм. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.