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В Петербурге испуганная салютом лошадь устроила ДТП у Исаакиевского собора и снесла столик с людьми

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В центре Петербурга произошло необычное ДТП с участием лошади, запряженной в туристическую карету. Как передает «Мегаполис», животное испугалось салюта и промчалось, сметая все на своем пути.

Инцидент произошел вчера вечером, 13 августа. Лошадь услышала громкие звуки салюта над Исакиевским сквером и понеслась по углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы. В результате животное задело как минимум два припаркованных автомобиля, а также снесла ресторанный столик, за которым сидели девушки.

На место вызвали скорую помощь. Медики не зафиксировали у пострадавших серьезных травм. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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