«В атмосфере без перемен»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в субботу

По словам Леуса, в городе погоду будет формировать северная периферия антициклона. «При переменной облачности в регионе вновь обойдётся без дождей, а температура ожидается в зоне вполне комфортных значений», — добавил он.

Воздух прогреется до 26 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы. Также синоптик отметил, что в воскресенье не будет осадков и станет еще теплее.