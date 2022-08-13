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«В атмосфере без перемен»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в субботу

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В эту субботу, 13 июля, в Петербурге ожидается теплая погода без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, в городе погоду будет формировать северная периферия антициклона. «При переменной облачности в регионе вновь обойдётся без дождей, а температура ожидается в зоне вполне комфортных значений», — добавил он.

Воздух прогреется до 26 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы. Также синоптик отметил, что в воскресенье не будет осадков и станет еще теплее.

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