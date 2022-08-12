В Петербурге на три дня ограничат движение автомобилей из-за велогонки. Вот список перекрытий

На площади Труда от улицы Якубовича до Конногвардейского бульвара в направлении к Английской набережной с 4:00 до 16:00 сузят проезжую часть, а на улице Красных Текстильщиков от улицы Моисеенко до Кирочной улицы на тот же период введут двустороннее движение. Также с начала движения и до четырех часов дня изменятся маршруты автобусов № 1, 3, 6, 22, 46, 74, 128 и 136, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Кроме того, с 00:00 до 23:59 13 августа запретят парковаться на:

Сенатской площади между Конногвардейским бульваром,

площади Труда от Конногвардейского бульвара до Английской набережной,

Конногвардейском бульваре,

Английской, Кронверкской, Петроградской и Аптекарской набережных,

улице Академика Павлова от Аптекарской набережной до Уфимской улицы,

улице Профессора Попова от Аптекарской набережной до Аптекарского проспекта,

Аптекарском проспекте от Аптекарской набережной до набережной Карповки,

набережной Карповки в направлении от улицы Чапаева к Аптекарскому проспекту,

Петровской набережной,

Ждановской набережной от моста Красного Курсанта до Ждановской улицы,

площади Академика Лихачева,

Мытнинской и Университетской набережных,

набережной Смоленки от Малого проспекта В.О. до 4–5-й линий В.О.,

набережной Макарова,

в Тучковом и Волховском переулках,

Суворовской площади,

улице Смольного,

площади Пролетарской Диктатуры,

Смольном проспекте,

Синопской, Воскресенской, Дворцовой и Адмиралтейской набережных,

Смольной набережной от съезда с Большеохтинского моста до Воскресенской набережной,

Синопской набережной от проспекта Бакунина до Смольной набережной и в Водопроводном переулке.

Из-за соревнований по велоспорту на шоссе 15 августа с 10:00 до 17:00 будут перекрывать движение транспорта по Южной и Северной дорогам вдоль стадиона «Газпром Арена». А 20 августа с 10:00 до 17:00 для проезда закроют Левашовское шоссе от проезда к садоводству «Ветеран» на 2-м километре до проезда к дому 20, корпус 2, по Левашовскому шоссе на 8-м километре.