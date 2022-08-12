В Петербурге на три дня ограничат движение автомобилей из-за велогонки. Вот список перекрытий

В Петербурге пройдут сразу несколько соревнований по велоспорту: любительская велогонка La Strada и региональные соревнования по велосипедному спорту на шоссе. Из-за этого 13, 15 и 20 августа будут ограничивать движение транспорта, предупредили в комитете по транспорту. Рассказываем, как изменится схема движения в эти дни.
В субботу, 13 августа, движение закроют:
- с 4:00 до 14:00 — на Синопской набережной от Херсонской улицы до Смольной набережной, Смольной и Воскресенской набережных, набережной Кутузова, Троицком мосту, Каменноостровском проспекте от Кронверкской набережной до Троицкого моста, Петровской и Петроградской набережных, улице Куйбышева от улицы Чапаева до Сампсониевского моста, Сампсониевском и Гренадерском мостах, Аптекарской набережной от Петроградской набережной до улицы Академика Павлова, улице Профессора Попова от Аптекарской набережной до Аптекарского проспекта, Аптекарском проспекте от Аптекарской набережной до набережной Карповки, набережной Карповки от Аптекарского проспекта до улицы Чапаева, улице Академика Павлова от Аптекарской набережной до Уфимской улицы;
- с 4:00 до 16:00 — на улице Смольного от Смольной набережной до Лафонской улицы, Лафонской улице от улицы Смольного до Смольного проспекта, Шпалерной улице от бокового проезда вдоль Лафонской до Лафонской улицы, площади Пролетарской Диктатуры, Смольном проспекте, Дворцовой набережной, Суворовской площади, Миллионной улице в направлении от набережной Лебяжьей канавки к Суворовской площади, в Дворцовом проезде, на Невском проспекте в направлении от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту, Адмиралтейской и Английской набережных, Сенатской площади, Конногвардейском бульваре, Благовещенском мосту в направлении от Английской набережной к Университетской набережной, Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади, Биржевой площади, набережной Макарова, набережной Смоленки от набережной Макарова до 6–7-й линий В.О., Тучковом мосту, Малом проспекте В.О. в направлении от 2–3-й линий В.О. к набережной Макарова, Ждановской набережной, проспекте Добролюбова, Мытнинской и Кронверкской набережных.
На площади Труда от улицы Якубовича до Конногвардейского бульвара в направлении к Английской набережной с 4:00 до 16:00 сузят проезжую часть, а на улице Красных Текстильщиков от улицы Моисеенко до Кирочной улицы на тот же период введут двустороннее движение. Также с начала движения и до четырех часов дня изменятся маршруты автобусов № 1, 3, 6, 22, 46, 74, 128 и 136, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».
Кроме того, с 00:00 до 23:59 13 августа запретят парковаться на:
- Сенатской площади между Конногвардейским бульваром,
- площади Труда от Конногвардейского бульвара до Английской набережной,
- Конногвардейском бульваре,
- Английской, Кронверкской, Петроградской и Аптекарской набережных,
- улице Академика Павлова от Аптекарской набережной до Уфимской улицы,
- улице Профессора Попова от Аптекарской набережной до Аптекарского проспекта,
- Аптекарском проспекте от Аптекарской набережной до набережной Карповки,
- набережной Карповки в направлении от улицы Чапаева к Аптекарскому проспекту,
- Петровской набережной,
- Ждановской набережной от моста Красного Курсанта до Ждановской улицы,
- площади Академика Лихачева,
- Мытнинской и Университетской набережных,
- набережной Смоленки от Малого проспекта В.О. до 4–5-й линий В.О.,
- набережной Макарова,
- в Тучковом и Волховском переулках,
- Суворовской площади,
- улице Смольного,
- площади Пролетарской Диктатуры,
- Смольном проспекте,
- Синопской, Воскресенской, Дворцовой и Адмиралтейской набережных,
- Смольной набережной от съезда с Большеохтинского моста до Воскресенской набережной,
- Синопской набережной от проспекта Бакунина до Смольной набережной и в Водопроводном переулке.
Из-за соревнований по велоспорту на шоссе 15 августа с 10:00 до 17:00 будут перекрывать движение транспорта по Южной и Северной дорогам вдоль стадиона «Газпром Арена». А 20 августа с 10:00 до 17:00 для проезда закроют Левашовское шоссе от проезда к садоводству «Ветеран» на 2-м километре до проезда к дому 20, корпус 2, по Левашовскому шоссе на 8-м километре.
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