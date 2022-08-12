Видео дня: над Лахта Центром поймали переливы северного сияния

Видео с сине-зелеными переливами опубликовали в telegram-канале «Астро Фото Болото»: «Ждали Персеиды [метеорный поток, появляющийся в августе], но дождались северное сияние. Зрелище омрачили облачка, разгуливающие по небу, но несколько ярких вспышек было видно глазами. Метеоры так же летали, за час насчитали около шести ярких метеоров, преимущественно над головой».

По словам фотоохотников за природным явлением, сезон наблюдений начался очень позитивно. «Корональные дыры, сквозь которые дует солнечный ветер, появляются регулярно, следующее сияние ожидаем 16–17 августа», — сообщили на канале.

Напомним, в Ленинградской области и Петербурге ночью на 8 августа заметили северное сияние. Оно стало первым в этом сезоне. Показываем необыкновенные небесные переливы.