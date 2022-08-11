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В центре Петербурга пять улиц сделают односторонними. Вот когда это произойдет

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В центре Петербурга в конце августа введут одностороннее движение на пяти улицах. Об этом напомнили в пресс-службе администрации района.

Shutterstock.com

С 25 августа на одностороннее движение переведут:

  • Инженерную улицу на участке от набережной канала Грибоедова до площади Искусств,
  • Москательный переулок от набережной канала Грибоедова до Банковского переулка,
  • нечетную сторону набережной Мойки от пересечения с проездом вдоль Марсова поля до Аптекарского переулка,
  • проезд вдоль Марсова поля от Миллионной улицы до набережной Мойки,
  • Ставропольский переулок от Таврического переулка до Шпалерной улицы.
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