В центре Петербурга пять улиц сделают односторонними. Вот когда это произойдет

В центре Петербурга в конце августа введут одностороннее движение на пяти улицах. Об этом напомнили в пресс-службе администрации района.
С 25 августа на одностороннее движение переведут:
- Инженерную улицу на участке от набережной канала Грибоедова до площади Искусств,
- Москательный переулок от набережной канала Грибоедова до Банковского переулка,
- нечетную сторону набережной Мойки от пересечения с проездом вдоль Марсова поля до Аптекарского переулка,
- проезд вдоль Марсова поля от Миллионной улицы до набережной Мойки,
- Ставропольский переулок от Таврического переулка до Шпалерной улицы.
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