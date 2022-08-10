На Васильевском острове готовят к сносу комплекс промышленных зданий завода Посселя

Здания располагаются на 17-й линии В.О., 54 — в квартале между Малым проспектом и Камской улицы. Заказали экспертизу выступает ООО «УК «Спрингалд». Компания подготовила проектную документацию на демонтаж по соглашению с ООО «Специализированный застройщик «Отделстрой» (принадлежит петербургскому предпринимателю Марку Окуню). Издание отмечает, что ни в одной из перечисленных компаний не рассказали об итогах экспертизы и планах по использованию участка.

Специалисты, которые проводили экспертизу, отмечают, что здания не являются памятником или историческими зданиями. Среди прочих, снести планируют самый большой шестой, корпус завода. Он занимает более 14 тысяч квадратных метров площади. Демонтируют также корпуса №10 и 11.

По Генплану, земля, на которой стоят здания, относится к зоне деловой застройки. Это не исключает строительства на ней жилых объектов.