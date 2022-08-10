В Общественный штаб по вопросам реновации в Петербурге начали принимать участников

Все желающие совершеннолетние жители Петербурга могут заполнить специальную анкету на сайте петербургского парламента и отправить ее на электронную почту shtab@assembly.spb.ru. Заявки принимаются до 24 августа. Кандидатов выберут во время голосования на сайте ЗакСа.

«Важно, чтобы в штаб вошли люди, представляющие интересы жителей. Процесс реновации в Петербурге обязан быть максимально открытым», — заявил Бельский.

Напомним, 28 июля появилась информация, что в Петербурге создадут Общественный штаб по вопросам реновации. Штаб займется общественным контролем, выявлением актуальных вопросов реновации, сбором идей и мнений, а также защитой прав тех, кто примет участие в программе.

Ранее вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и председатель жилищного комитета Олег Зотов провели прямой эфир во ВКонтакте по вопросам реновации. Линченко призвал недовольных горожан «не поддаваться на провокации».

А ранее петербуржцы выстроились в огромную очередь на Витебском проспекте, чтобы подписать обращение президенту РФ Владимиру Путину. В письме они высказывают недовольство законом о реновации.