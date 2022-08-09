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В Петербург возвращается 30-градусная жара? Синоптики рассказали, когда ждать очередную волну зноя

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В Петербурге снова установится жаркая погода. Столбики термометров превысят значения в +30 градусов. Рассказываем подробнее, когда это произойдет.

Shutterstock.com

По данным портала «Метеовести» (центр «Фобос»), в среду, 10 августа, в Петербурге без осадков, а воздух будет прогреваться днем до +23…+25 градусов. В четверг, 11 августа, будет еще немного жарче. Прогнозируется переменная облачность и +24…+26 градусов. В пятницу будет теплее еще на пару градусов.

Примерно такая же погода сохранится в субботу и воскресенье. А уже со следующей недели в Петербурге будет настоящая жара до +30…+32 градуса при слабом ветре.

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