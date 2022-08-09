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«Оставили с носом»: недовольные Генпланом жители Шушар установили новую скульптуру

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В Шушарах установили новую скульптуру в виде огромного носа. Памятник посвящен проекту Генплана Петербурга, который, по мнению местных жителей, оставил их «с носом».

Фото разместили в группе ВКонтакте «Шумные Шушары». Работу подписали так: «Шушары с носом. Проекту генплана СПб посвящается».

«КГА опубликовал проект нового Генплана Санкт-Петербурга, но ничего принципиального «нового», кроме дальнейшей многоэтажной жилой застройки, для Шушар этим проектом не предусмотрено. Видимо, жители Шушар давно не пикетировали Смольный, и они решили, что можно расслабиться», — считают авторы.

В посте говорится, что участки в поселке, на которых обещали создать зеленые парковые зоны, переходят из одного Генплана в другой, но реализовывать их по мнению жителей, никто не спешит.

Напомним, Шушары славятся своим протестным искусством. Так, жители поселка в Пушкинском районе Петербурга установили «Стену плача». Таким образом они решили привлечь внимание к проблемам, которые годами не решаются: начиная от отсутствия зеленых зон и доступности транспорта до нехватки инфраструктуры.

Ранее в Шушарах на пустыре установили огромный каменный кукиш. Таким образом местные жители привлечь внимание застройщика и напомнить ему об обещании обустроить общественный парк.

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