«Оставили с носом»: недовольные Генпланом жители Шушар установили новую скульптуру

Фото разместили в группе ВКонтакте «Шумные Шушары». Работу подписали так: «Шушары с носом. Проекту генплана СПб посвящается».

«КГА опубликовал проект нового Генплана Санкт-Петербурга, но ничего принципиального «нового», кроме дальнейшей многоэтажной жилой застройки, для Шушар этим проектом не предусмотрено. Видимо, жители Шушар давно не пикетировали Смольный, и они решили, что можно расслабиться», — считают авторы.

В посте говорится, что участки в поселке, на которых обещали создать зеленые парковые зоны, переходят из одного Генплана в другой, но реализовывать их по мнению жителей, никто не спешит.

Напомним, Шушары славятся своим протестным искусством. Так, жители поселка в Пушкинском районе Петербурга установили «Стену плача». Таким образом они решили привлечь внимание к проблемам, которые годами не решаются: начиная от отсутствия зеленых зон и доступности транспорта до нехватки инфраструктуры.

Ранее в Шушарах на пустыре установили огромный каменный кукиш. Таким образом местные жители привлечь внимание застройщика и напомнить ему об обещании обустроить общественный парк.