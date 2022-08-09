Немного дождей, но с потеплением: синоптик поделился прогнозом погоды в Петербурге на ближайшие сутки

«При переменной облачности небольшие дожди пройдут лишь местами, и солнечные лучи смогут прогреть воздушные массы лучше, чем накануне», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха прогреется до +21…+23 градусов, по области до +18…+23 градусов. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет и составит 769 миллиметров ртутного столба. Среда, 10 августа, по словам синоптика, пройдет без осадков и станет еще теплее.