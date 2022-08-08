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СМИ: рядом с Александро-Невской лаврой планируют построить крупный апарт-отель

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Основатель компании Yard Group Андрей Кошкин выкупил крупный земельный участок в Центральном районе Петербурга на Херсонской улице. Как пишет «Деловой Петербург», на этой территории может появиться апарт-отель или гостиница.

Anna Krivitskaya / Shutterstock.com

Право собственности на участок площадью более 2,5 тысяч квадратных метров зарегистрировали на ООО «Лагуна» в июле 2022 года, единственным собственником компании выступает Андрей Кошкин. Он же занимает пост гендиректора.

Участок расположен на Херсонской улице и находится между двумя действующими гостиничными объектами, один из которых — Yard Residence. Он был сдан три года назад, объектом владеет также Yard Group.

По мнению директора отдела продажи земли и девелоперских проектов Nikoliers Антона Орлова, стоимость сделки могла доходить до 350-400 млн рублей. По его словам, реализация проекта потребует до 1,5 млрд рублей. Функциональная зона позволяет возвести на этом месте гостиницу или апарт-отель с площадью номерного фонда 7-8 тысяч квадратных метров.

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