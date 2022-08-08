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В Генплан внесли строительство обхода центра Петербурга через ЗСД и Обводный канал

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В Петербурге, согласно проекту Генплана, собираются построить транспортный обход центра города с перенаправлением движения на ЗСД, набережные Обводного канала и правого берега Невы. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

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«Это разгрузит улицы в исторической части Петербурга. Важно избавить город от пробок. Предусмотрено развитие системы вылетных магистралей, планируется строительство пяти переходов через Неву», — сообщил Беглов.

Градоначальник отметил, что с появлением «новых жилых массивов» в Генплане «заложено строительство полноценных дорог».

Напомним, с 4 по 10 августа предложения по этому вопросу можно оставить в специальном разделе на сайте комитета по градостроительству и архитектуре. Отмечается, что проект разрабатывали до 2040 года, однако в него заложили прогноз развития города еще на 10 лет, то есть до 2050 года.

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