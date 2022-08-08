Фото дня: в Ленобласти и Петербурге поймали первое в сезоне северное сияние

В Ленинградской области и Петербурге прошедшей ночью заметили северное сияние. Оно стало первым в этом сезоне. Показываем необыкновенные небесные переливы.
Северное сияние петербуржцы могли видеть как за городом, так и в районе «Пионерской» и на Шуваловском проспекте, рассказывают участники сообщества «Астро Фото Болото.
Самые зрелищные кадры удалось сделать и в Ленобласти — в частности, в районе острова Гогланд и на Ладожском озере. Сияние стало появляться в небе к полуночи, а уже через час вошло во всю силу.
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