Фото дня: в Ленобласти и Петербурге поймали первое в сезоне северное сияние

Северное сияние петербуржцы могли видеть как за городом, так и в районе «Пионерской» и на Шуваловском проспекте, рассказывают участники сообщества «Астро Фото Болото.

Самые зрелищные кадры удалось сделать и в Ленобласти — в частности, в районе острова Гогланд и на Ладожском озере. Сияние стало появляться в небе к полуночи, а уже через час вошло во всю силу.