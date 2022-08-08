Уходящий циклон принесет дожди в Петербург. Синоптик рассказал, чего еще ждать от погоды

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник, 8 августа, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон будет близок к своей климатической норме.

Воздух прогреется до +19…+21 градуса, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. А уже во вторник, 9 августа, пройдет без осадков, а столбики термометров начнут ползти вверх.