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Уходящий циклон принесет дожди в Петербург. Синоптик рассказал, чего еще ждать от погоды

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На погоду в Петербурге будет влиять тыловая часть уходящего на восток циклона. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Рассказываем, чего ждать от погоды сегодня, 8 августа.

Shutterstock.com

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник, 8 августа, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон будет близок к своей климатической норме.

Воздух прогреется до +19…+21 градуса, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. А уже во вторник, 9 августа, пройдет без осадков, а столбики термометров начнут ползти вверх.

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