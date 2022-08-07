18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Зной сменится прохладой: синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев в ближайшие сутки

Поделиться:

В Петербург после непродолжительной жары возвращается приятная прохлада. Рассказываем, чего еще ждать от погоды в ближайшие сутки.

«Сегодня на погоду окажет влияние тыловая часть уходящего на восток циклона. При переменной облачности местами пройдут небольшие и кратковременные дожди, а температурный фон окажется чуть ниже положенных по климату значений», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха прогреется до +19…+21 градуса, по области +17…+22 градуса. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В понедельник, 8 августа также местами возможны небольшие дожди и температура воздуха составит +20 градусов.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: