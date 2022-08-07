Зной сменится прохладой: синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев в ближайшие сутки

«Сегодня на погоду окажет влияние тыловая часть уходящего на восток циклона. При переменной облачности местами пройдут небольшие и кратковременные дожди, а температурный фон окажется чуть ниже положенных по климату значений», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха прогреется до +19…+21 градуса, по области +17…+22 градуса. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В понедельник, 8 августа также местами возможны небольшие дожди и температура воздуха составит +20 градусов.