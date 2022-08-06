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Дворцовый мост разведут под Седьмую симфонию Шостаковича в ночь на 9 августа

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В ночь на 9 августа Дворцовый мост будет разведен под Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича в рамках проекта «Поющие мосты». Об этом пишет пресс-служба комитета по культуре.

 Акция пройдет в честь 80-летия с момента первого исполнения произведения. Также в Петербурге запланированы и другие мероприятия, посвященные юбилею.

Впервые Седьмую симфонию Шостаковича услышали в осажденном городе 9 августа 1942 года. Оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга исполнил ее в Большом зале филармонии.

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