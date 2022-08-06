Дворцовый мост разведут под Седьмую симфонию Шостаковича в ночь на 9 августа

Акция пройдет в честь 80-летия с момента первого исполнения произведения. Также в Петербурге запланированы и другие мероприятия, посвященные юбилею.

Впервые Седьмую симфонию Шостаковича услышали в осажденном городе 9 августа 1942 года. Оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга исполнил ее в Большом зале филармонии.