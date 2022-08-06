Полумарафон «Северная Столица» изменит движение транспорта в центре Петербурга

Так, 7 августа с 4:00 до 10:30 будет закрыто движение по Троицкому мосту, до 12:00 — по Тучкову мосту и Большому проспекту П.С. от Тучкова моста до проспекта Добролюбова, а до 13:30 — по Благовещенскому мосту.

Также с 07:13 до 09:45 будет прекращено движение от Садовой до Малой Морской и от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта в направлении к Дворцовому проезду. Полный список можно посмотреть на сайте комитета.

Добавим, что с 05:00 до 14:00 будут изменены маршруты автобусов № 1, 3, 6, 7, 22, 24, 27, 46, 100 и 128, трамваев № 3, 6 и 40, а также троллейбуса № 31. Движение троллейбусов № 9, 10 и 11 будет временно приостановлено.