В Генплан Петербурга включили развитие новых станций метро до 2040 годов

По его словам, власти знают о недовольстве петербуржцев медленными темпами строительства метро. Бельский также признал, что в Москве по сравнению с Петербургом новые станции подземки вводят в разы чаще.

Бельский заверил, что этот вопрос в Петербурге сейчас активно прорабатывается. Специалисты ищут пути, как ускорить темпы строительства новых станций и развития метро в целом. Чиновник также добавил, что в Генплан включили развитие метро в Петербурге до 2040 годов.

С 4 по 10 августа предложения по этому вопросу можно оставить в специальном разделе на сайте комитета по градостроительству и архитектуре. Отмечается, что проект разрабатывали до 2040 года, однако в него заложили прогноз развития города еще на 10 лет, то есть до 2050 года.