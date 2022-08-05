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В Генплан Петербурга включили развитие новых станций метро до 2040 годов

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В новый проект Генерального плана Петербурга включили строительство метро до 2040 года. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский, пишет 78.ru.

pio3 / Shutterstock.com

По его словам, власти знают о недовольстве петербуржцев медленными темпами строительства метро. Бельский также признал, что в Москве по сравнению с Петербургом новые станции подземки вводят в разы чаще.

Бельский заверил, что этот вопрос в Петербурге сейчас активно прорабатывается. Специалисты ищут пути, как ускорить темпы строительства новых станций и развития метро в целом. Чиновник также добавил, что в Генплан включили развитие метро в Петербурге до 2040 годов.

С 4 по 10 августа предложения по этому вопросу можно оставить в специальном разделе на сайте комитета по градостроительству и архитектуре. Отмечается, что проект разрабатывали до 2040 года, однако в него заложили прогноз развития города еще на 10 лет, то есть до 2050 года.

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