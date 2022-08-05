«Оранжевый» уровень опасности и предупреждение от МЧС: на Петербург надвигается настоящий шторм с ливнями, грозами и градом

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 августа в Петербурге ожидаются грозы, ливни, местами град. Также прогнозируется, что при грозах возможно усиление ветра с порывами до 27 метров в секунду.

Как сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра, с 18 часов 6 августа до 00 часов 7 августа на территории Петербурга будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя и ветра.

«Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.

Ночью ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Днем облаков станет больше. Температура воздуха ночью ожидается +18…+20 градусов, днем +25…+27.