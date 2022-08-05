Шесть безымянных скверов в Петербурге получили названия

Сквер на пересечении Привокзальной и 4-й Дачной улиц в поселке Комарово Курортного района теперь называется «сквер Архитектора Никонова» — в честь автора проекта находившейся на территории сквера православной церкви Сошествия Святого Духа и церкви казанской иконы Божией Матери в Зеленогорске.

Скверу на площади Свободы в Сестрорецке Курортного района присвоено название «сквер Вилима Геннина» — в честь инженера и сподвижника Петра Великого и начальника строительства находящегося близ сквера Сестрорецкого оружейного завода.

Безымянная зеленая территория на улице Гастелло, 7 в Московском районе теперь стала «сквером Евгения Зиничева» — в честь министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, который погиб в сентябре 2021 года во время межведомственных учений в Норильске.

Скверу южнее дома №5 по улице Летчика Пилютова в Красносельском районе присвоено название «сквер Михаила Ашика» — в честь героя Советского Союза, уроженца Ленинграда, участника Великой Отечественной войны. Ашик был заместителем начальника высшего политического училища МВД СССР, расположенного рядом со сквером, и проживал неподалеку на улице Чекистов.

Сквер между Диагональной, Грибалевой и Новолитовской улиц в Выборгском районе теперь носит название «сквер Семена Новгородова» — в честь якутского ученого и просветителя, создателя первого якутского алфавита. В топонимии Выборгского района присутствует тема межкультурных связей. В сквере также предусмотрено тематическое оформление на тему культуры Якутии.

Скверу на пересечении улицы Маршала Говорова и Охотничьего переулка в Кировском районе присвоено наименование «Тентелевский сквер» по находившейся здесь исторической Тентелевой деревне.