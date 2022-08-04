В Ленобласти добавили пляжей, разрешенных для купания. Приводим полный список

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области обновил список мест, в которых разрешено купаться. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В список включили 31 пляж, в частности, Устье и Липово на Финском заливе, пляжи детских лагерей «Буревестник», «Россонь» и «Звездный». Условия на каждом из них соответствуют требованиям Роспотребнадзора.
В пресс-службе региона отметили, что на всех пляжах, признанных пригодными для купания, будут следить за соблюдением правил поведения. Специалисты аварийно-спасательной службы также будут дежурить на популярных среди жителей и гостей берегах, но непригодных для купания.
Приводим полный список разрешенных для купания пляжей:
- Пляж «Устье» на Финском заливе (поселок Устье, Сосновый Бор)
- Пляж «Липово» на Финском заливе (поселок Липово, Сосновый Бор)
- Пляж детского оздоровительного лагеря «Восток» на озере Лошино (Сомино, Бокситогорский район)
- Детский загородный центр «Радуга» на озере Копанском (деревня Нежново, Кингисеппский район)
- Пляж детского оздоровительного лагеря «Россонь» на Финском заливе (деревня Ваникюля, Кингисеппский район)
- Пляж детского оздоровительного лагеря «Буревестник» на озере Омчино (Луга, Лужский район)
- Пляж детского оздоровительного лагеря «Звездный» на озере «Свинечное» (Луга, Лужский район)
- Пляж курорта «Игора» (Сосновское сельское поселение, Приозерский район)
- Пляж спортбазы «Мичуринское» (Платформа 69-й км, Приозерский район)
- Пляж детского оздоровительного спортивного лагеря «Каравелла» на озере Пионерское (поселок Пионерское, Выборгский район
- Пляж мыса Смоляной на набережной Адмирала Макарова (город Выборг)
- Пляж «Эверест» на территории Туттари парк ( Виллозское городское поселение дом 1, Ломоносовский район)
- Пляж горнолыжного курорта «Красное озеро» (деревня Васильево, Приозерский район)
- Пляж «Зеркальный» на озере Зеркальное (ул. Зеркальная участок 1А, поселок Зеркальный, Выборгский район)
- Пляж «Советск» бухты Советская (поселок Советский, Выборгский район)
- Муниципальный пляж при ж/д станции поселка Осиновец на Ладожском озере, Осиновец (Всеволожский район)
- Пляж «Киришинефтеоргсинтез» на озере Светлое (Будогошское городское поселение, здание 2/15, Киришский район)
- Муниципальный пляж в Ромашкинском на озере Саперном (поселок Саперное, Ромашкинское сельское поселение, Приозерский район)
- Пляж городского поселения Кузнечное на озере Ратное (Приозерский район)
- Пляж на острове Скалистом (Каменистом) на озере Вуокса (город Приозерск)
- Пляж в поселке Мельниково на реке Вуокса (Приозерский район)
- Пляж поселковый на озере Суходольское ( поселок Громово, Приозерский район)
- Пляж поселковый на озере Снетковское (поселок Ларионово, Приозерский район)
- Пляж поселковый пляж за храмом на озере Отрадное (Плодовое, Приозерский район)
- Пляж Золотой на озере Отрадное (поселок Плодовое, ул. Старо-Плодовская, поселок Плодовое, Приозерский район)
- Пляж Сосновского сельского поселения от дома № 40 до дома № 68 по улице Беговая (Сосново, Приозерский район)
- Пляж искусственного озера на курорте «Золотая долина», (Красноозерное сельское поселение, деревня Светлое, Приозерский район)
- Пляж поселковый в деревне Кошкино на Ладожском озере (Всеволожский район)
- Пляж в коттеджном поселке «Мельничный ручей –Резорт» (Всеволожск, ул.Клубная дом 1, Всеволожский район)
- Пляж детского оздоровительного лагеря «Маяк» на озере Уловное (поселок Колосково, ул. Курортная, дом 1, Приозерский район)
- Городской пляж «Озерко» на озере Озерко (город Лодейное поле, Лодейнопольский район)
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