В Ленобласти добавили пляжей, разрешенных для купания. Приводим полный список

В список включили 31 пляж, в частности, Устье и Липово на Финском заливе, пляжи детских лагерей «Буревестник», «Россонь» и «Звездный». Условия на каждом из них соответствуют требованиям Роспотребнадзора.

В пресс-службе региона отметили, что на всех пляжах, признанных пригодными для купания, будут следить за соблюдением правил поведения. Специалисты аварийно-спасательной службы также будут дежурить на популярных среди жителей и гостей берегах, но непригодных для купания.

Приводим полный список разрешенных для купания пляжей: