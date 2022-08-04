Петербургский суд приговорил к уничтожению iPhone, на который девушка сфотографировалась в трусах на фоне собора

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел апелляцию Ирины Волковой, признанной мировым судьей виновной за оскорбление чувств верующих за фотографию в трусах на фоне Исаакиевского собора. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Слушание дела проходило в особом порядке. Суд назначил девушке наказание в виде 180 часов обязательных работ и приговорил к уничтожению iPhone 12. Телефон принадлежал девушке и проходил по делу как вещественное доказательство.
В своей апелляции Волкова просила не уничтожать смартфона, а вернуть ей. По итогу девушка отказалась от апелляционной жалобы, и суд прекратил производство уголовного дела.
Напомним, летом 2020 года Волкова сфотографировалась и сделала видео на фоне Исаакиевского собора, продемонстрировав нижнее белье. Фото и видео разместила в соцсетях. По мнению правоохранителей, она «умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела», тем самым унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих.
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