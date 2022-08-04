Петербуржцы могут высказать свои замечания и предложения по проекту нового генерального плана города. Стартовали общественные обсуждения — рассказываем, как принять в них участие.
Ознакомиться с проектом нового генерального плана Петербурга и представить свои предложения и замечания к нему в рамках общественных обсуждений может любой желающий в период с 4 по 10 августа. Виртуальная экспозиция проекта проводится здесь, в печатном виде посмотреть его можно в Комитете по градостроительству и архитектуре, а также администрациях районов. Также материалы экспозиции можно скачать по ссылке.
Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям при их наличии можно подать с 4 по 10 августа двумя способами:
- посредством официального сайта Комитета;
- в письменной форме в Комитет по адресу: 191023, Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, д. 2, (в том числе 6 и 7 августа с 09:00 до 18:00, а также 10 августа с 09:00 до 23:59).
При подаче предложений необходимо представить копии документов, подтверждающих личность, а также согласие на обработку персональных данных, бланк которого размещен на сайте Комитета в разделе «Генплан». Предложения и замечания, поступившие на электронную почту комитета, к рассмотрению не принимаются.
Депутат Борис Вишневский во время осмотра экспозиции генплана
Как отмечает губернатор Петербурга Александр Беглов, генеральный план — это «важнейший документ, который определит ключевые направления развития нашего города на ближайшие десятилетия». Расчетный срок, исходя из которого разрабатывался проект — до 2040 года, при этом в него заложен прогноз развития города ещё на десять лет — до 2050-го.
«От генерального плана зависит, насколько комфортным для проживания и работы будет Петербург, как будет совершенствоваться социальная сфера, какие у нас будут созданы условия для развития промышленности и бизнеса, насколько эффективно сможет работать транспорт. […] Сегодня от нас с вами зависит, в каком городе будем жить мы сами, наши дети и внуки», — заявил губернатор.
Комментарии (0)