Ознакомиться с проектом нового генерального плана Петербурга и представить свои предложения и замечания к нему в рамках общественных обсуждений может любой желающий в период с 4 по 10 августа. Виртуальная экспозиция проекта проводится здесь, в печатном виде посмотреть его можно в Комитете по градостроительству и архитектуре, а также администрациях районов. Также материалы экспозиции можно скачать по ссылке.

Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям при их наличии можно подать с 4 по 10 августа двумя способами:

посредством официального сайта Комитета;

в письменной форме в Комитет по адресу: 191023, Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, д. 2, (в том числе 6 и 7 августа с 09:00 до 18:00, а также 10 августа с 09:00 до 23:59).

При подаче предложений необходимо представить копии документов, подтверждающих личность, а также согласие на обработку персональных данных, бланк которого размещен на сайте Комитета в разделе «Генплан». Предложения и замечания, поступившие на электронную почту комитета, к рассмотрению не принимаются.