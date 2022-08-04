Тиньков переулок в Пушкине не станут переименовывать

В организации отметили, что определяющим фактором при рассмотрении топонимических предложений в Петербурге — их соответствие требованиям правил присвоения названий улицам, площадям и скверам. Согласно этим правилам, одним из оснований для переименования может быть возвращение исторического названия.

В комиссии подчеркнули, что переименование Тинькова переулка не попадает ни под одно из закрепленных в правилах оснований.

Напомним, в середине мая Тиньков переулок в городе Пушкин решили переименовать. Частное лицо попросило переименовать переулок. До 2003 года проезд от Саперной улицы до тупика был безымянным, после этой даты он стал называться Тиньковым переулком. Свое название он получил из-за того, что рядом находился пивоваренный завод «Тинькофф».