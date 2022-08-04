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Жара возвращается в Петербург! Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на сегодня и ближайшие дни

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В Петербург возвращается жара, но ненадолго: уже на выходных дожди напомнят о себе. Рассказываем о том, какой будет погода сегодня и в ближайшие дни — в прогнозах синоптиков.

Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 августа, Петербург останется под влиянием антициклона. Он сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, и продолжит процессы повышения температуры.

Температура воздуха сегодня в городе составит +26…+28 градусов, по области +24…+29. Ветер ожидается юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, по данным Леуса, обойдется «без осадков, а волна тепла достигнет апогея».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 5 июля, температура воздуха в Петербурге ночью составит +16…+18 градусов, местами в окрестностях до +12, днем столбики термометров поднимутся до +27…+29.

Это будет единственный жаркий и сухой день в ближайшее время. Уже в субботу, 6 августа, в город вернутся кратковременные дожди, переходящие местами в ливни с грозами. В ночное время суток температура воздуха составит +18…+20 градусов, днем +21…+23.

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