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«Пятерочка» в Казанском и «Перекресток» в Зимнем: художники разместили крупные продуктовые сети в исторических зданиях Петербурга

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Представьте себе, что в главные достопримечательности Петербурга поместили в продуктовые магазины крупных сетей. А вот проект madetophoto воплотил самый страшный кошмар петербуржцев в реальность.

Команда изобразила Зимний дворец, на фасаде которого красуется вывеска «Перекрестка». Казанский собор превратили в филиал «Пятерочки», «ВкусВилл» находится в Строгановском дворце на Невском проспекте.

На Русском музее повесили вывеску «Дикси», а Триумфальную арку украшает «Ашан». Авторы проекта подписали свою работу лаконично: «Культура нашего времени». Таким образом давая зрителям вкладывать в работу свои собственные смыслы.

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