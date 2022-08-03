«Пятерочка» в Казанском и «Перекресток» в Зимнем: художники разместили крупные продуктовые сети в исторических зданиях Петербурга

Команда изобразила Зимний дворец, на фасаде которого красуется вывеска «Перекрестка». Казанский собор превратили в филиал «Пятерочки», «ВкусВилл» находится в Строгановском дворце на Невском проспекте.

На Русском музее повесили вывеску «Дикси», а Триумфальную арку украшает «Ашан». Авторы проекта подписали свою работу лаконично: «Культура нашего времени». Таким образом давая зрителям вкладывать в работу свои собственные смыслы.