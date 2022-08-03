МИД Финляндии рекомендовал ограничить продажу санкционных товаров, чтобы они не попали в Россию

«Продажа попадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в РФ», — ответил финский МИД на запрос издания.

Однако ведомство отмечает, что продавцам может быть сложно определить, останется ли купленный товар в Финляндии или его перевезут в Россию. Поэтому решение рекомендовано принимать «индивидуально». По словам секретаря по законодательным вопросам Микаэла Руотси, постановление не запрещает продавать товары только потому, что конечны покупатель — россиянин. Запрет на ввоз санкционных товаров в РФ касается всех.

Как сообщили в таможне Финляндии, что ввозить предметы роскоши гражданам России можно, но их цена не должна превышать 300 евро.