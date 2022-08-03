СМИ: на дроги Петербурга вернулись нелегальные перевозчики на маршрутках

Больше всего случаев работы нелегальных перевозчиков зафиксировано на пушкинском направлении. Очевидцы сообщают, что от станции метро «Купчино» в направлении Шушар и Славянки за 20 минут наблюдений выехало восемь «нелегалов».

всего за 20 минут от станции метро «Купчино» в сторону Славянки и Шушар выехало восемь нелегальных маршруток, сообщали очевидцы. В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга рассказали, что знают об этом.

Ведомство в ежедневном порядке проводят проверки, а арестованные транспортные средства нелегальных перевозчиков отправляют на штрафстоянку. Нарушителей, как правило, обязуют выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей за каждый выявленный случай.

Кроме того, в городе сообщали и о случаях работы бывших официальных перевозчиков, которые продолжают выходить на некоторые отмененные маршруты. Нелегальные перевозчики появляются, в частности, потому что у перевозчиков остаются рабочие машины, и они хотят продолжать работу, а также из-за нехватки автобусов на маршрутах официальных перевозчиков, считают эксперты.

Врио главы комтранса Валентин Енокаев видит и другие причины: «Самое важное — на ровном месте нелегальный перевозчик появиться не может, мы это подтверждаем. Он появляется тогда, когда его деятельность имеет экономически обоснованные результаты. При нашей ситуации перехода на новую модель первый экономический повод для нелегалов — есть оставшаяся старая техника, которая ещё на ходу. Второй вариант — концентрированная клиентская группа. Пример — Единый центр документов, куда есть хороший поток. Третий случай — ситуации с маршрутами, где не введена в эксплуатацию улично–дорожная сеть. Здесь моментально реагировать комитет не может», — прокомментировал он.