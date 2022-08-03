Магазины Duty Free для дипломатов и членов их семей откроются в Петербурге и Москве

Ассортимент магазинов для дипломатов будет определен их владельцами, однако уточняется, что речь идет только о розничной торговле продукцией, подпадающей под таможенную процедуру беспошлинной торговли — это спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы. Владельцы магазинов также будут вести учет продаж в соответствии с требованиями российского законодательства о бухучете и налогах.

Кто сможет совершать покупки в магазинах беспошлинной торговли?

дипломатические представительства, дипломатический персонал (послы, посланники, советники, торговые представители, секретари, атташе) и члены их семей;

консульские учреждения, консульские должностные лица — генеральный консул, консул, вице-консул, консульский агент — и проживающие с ними родственники;

представительства государств при международных организациях и их сотрудники;

международные организации или их представительства, расположенные в России, и их персонал.

Перед совершением покупки вышеперечисленные должны будут предъявить документы, подтверждающие служебное положение и аккредитацию при Министерстве иностранных дел. Оплатить товар можно будет в рублях, долларах или евро. После покупки дадут кассовый чек с надписью «Duty Free»: в нем или приравненном к нему бланке могут также указать сведения о покупателе. Вся информация, а также перечень купленного ежемесячно будут поступать в МИД.