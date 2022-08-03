Магазины Duty Free для дипломатов и членов их семей откроются в Петербурге и Москве

В Петербурге и Москве появятся магазины беспошлинной торговли, совершать покупки в которых смогут дипломаты, консулы и члены их семей, а также сотрудники международных организаций, расположенных в России. Приобрести товары можно будет за рубли, доллары или евро.
Ассортимент магазинов для дипломатов будет определен их владельцами, однако уточняется, что речь идет только о розничной торговле продукцией, подпадающей под таможенную процедуру беспошлинной торговли — это спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы. Владельцы магазинов также будут вести учет продаж в соответствии с требованиями российского законодательства о бухучете и налогах.
Кто сможет совершать покупки в магазинах беспошлинной торговли?
- дипломатические представительства, дипломатический персонал (послы, посланники, советники, торговые представители, секретари, атташе) и члены их семей;
- консульские учреждения, консульские должностные лица — генеральный консул, консул, вице-консул, консульский агент — и проживающие с ними родственники;
- представительства государств при международных организациях и их сотрудники;
- международные организации или их представительства, расположенные в России, и их персонал.
Перед совершением покупки вышеперечисленные должны будут предъявить документы, подтверждающие служебное положение и аккредитацию при Министерстве иностранных дел. Оплатить товар можно будет в рублях, долларах или евро. После покупки дадут кассовый чек с надписью «Duty Free»: в нем или приравненном к нему бланке могут также указать сведения о покупателе. Вся информация, а также перечень купленного ежемесячно будут поступать в МИД.
Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам, цитата по «Парламентской газете»:
Идея открытия спецмагазинов для дипломатов не новая. Еще в советские времена мои знакомые работали за границей, и там были магазины для дипломатов, в которых были определенные скидки. Эти торговые точки дают возможность дипломатам свободно покупать товары, которые они не могут завезти или купить в стране пребывания.
В СССР существовала сеть фирменных розничных магазинов «Березка», реализовывавших пищевые продукты и потребительские товары за иностранную валюту или сертификаты, позднее — чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка. Здесь могли приобрести товары иностранцы и загранработники — дипломатические, военные и технические специалисты, а также члены их семей. Магазины «Березка» работали в Москве, Ленинграде, столицах союзных республик, крупных областных центрах и в некоторых портовых и курортных городах — Сочи, Севастополе, Волгограде, Ялте и других.
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