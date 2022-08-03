Уже этой осенью петербуржцы смогут посетить обновленный Сытной рынок — старейший в городе. Сложная экономическая ситуации заставила собственников временно отложить запланированное капитальное строительство. Вместо этого территорию рынка благоустроят, работы начнутся уже в ближайшее время. Показываем проект.
Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта реконструкции Сытного рынка, концепция благоустройства, которое проведут до конца лета, разработана совместно «Нескучным садом» — агенством, которое проектировало общественное пространство на набережной реки Карповки и пляж у Верхнего Суздальского озера.
На рынке появится несколько функциональных зон. В павильонах вдоль Сытнинской улицы разместятся более утилитарные и популярные заведения — закусочные, кофейни, магазины табака. Торговля одеждой и хозтоварами будет сконцентрирована на внутренней территории, там же останется обновленный сезонный базар.
С точки зрения зонирования новый формат будет напоминать итальянские рыночные площади, где есть место и для торговцев одеждой, и для кафе, и для свежих овощей и фруктов, и для ритейла. Также на территории рынка появится цветник, скамейки для отдыха, столы и стулья, парковки для велосипедов.
По словам главного архитектора проекта Елены Шиковой, главное предложение команды рынка сейчас — сделать со стороны Сытнинской улицы небольшой променад вдоль витрин: так пространство внутри и снаружи территории станет более оживленным. «С точки зрения дизайна мы ориентировались на простые решения без излишеств, которые можно быстро реализовать. Но рынок предполагает разнообразие, поэтому павильоны будут разных цветов в зависимости от их функции, а скамейка вокруг цветника, например, будет иметь чуть неправильную форму. Ее спинка будет то появляться, то исчезать», — отметила Шикова.
Генеральный директор Сытного рынка — о решении отложить капитальную реконструкцию и провести работы по благоустройству:
В ситуации неопределенности мы решили отложить проект капитального строительства, так как он несет большие риски и для нас, и для продавцов. Однако приводить рынок в порядок нужно начинать уже сейчас, поэтому мы нашли временное решение. Оно позволит улучшить качество среды, сохранить все арендные места и создать новые. Глобально наши планы не изменились: за несколько лет сделать рынок более привлекательным для горожан, полностью сохранив его формат.
Директор по развитию Сытного рынка:
Рынок — это в первую очередь экосистема, здесь есть сложившийся порядок жизни. Выбранное нами решение — гибкое и затрагивает его очень осторожно. В зависимости от того, как территория будет функционировать, мы сможем корректировать нашу стратегию. Такой адаптивный подход в мире все чаще используется в работе с городскими пространствами.
Благоустройство территории — первая очередь проекта реконструкции Сытного рынка, рассчитанная на несколько лет. В будущем здание Марианна Лялевича будет отреставрировано с сохранением исторических элементов и планировок, включая те, что были добавлены в 1960-е и не являются предметом охраны. Для перегородок, прилавков и ценников современный дизайн будет разработан так, чтобы он деликатно вписывался в старый интерьер. Разработкой концепции генерального плана территории и общего проекта реконструкции рынка занималось архитектурное бюро «Citizenstudio».
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