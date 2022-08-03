Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта реконструкции Сытного рынка, концепция благоустройства, которое проведут до конца лета, разработана совместно «Нескучным садом» — агенством, которое проектировало общественное пространство на набережной реки Карповки и пляж у Верхнего Суздальского озера.

На рынке появится несколько функциональных зон. В павильонах вдоль Сытнинской улицы разместятся более утилитарные и популярные заведения — закусочные, кофейни, магазины табака. Торговля одеждой и хозтоварами будет сконцентрирована на внутренней территории, там же останется обновленный сезонный базар.

С точки зрения зонирования новый формат будет напоминать итальянские рыночные площади, где есть место и для торговцев одеждой, и для кафе, и для свежих овощей и фруктов, и для ритейла. Также на территории рынка появится цветник, скамейки для отдыха, столы и стулья, парковки для велосипедов.