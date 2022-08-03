18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Начинается благоустройство Сытного рынка на Петроградской — старейшего в Петербурге. Показываем проект

Поделиться:

Уже этой осенью петербуржцы смогут посетить обновленный Сытной рынок — старейший в городе. Сложная экономическая ситуации заставила собственников временно отложить запланированное капитальное строительство. Вместо этого территорию рынка благоустроят, работы начнутся уже в ближайшее время. Показываем проект. 

Рендеры предоставлены «Собака.ru» авторами проекта
Рендеры предоставлены «Собака.ru» авторами проекта

Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта реконструкции Сытного рынка, концепция благоустройства, которое проведут до конца лета, разработана совместно «Нескучным садом» — агенством, которое проектировало общественное пространство на набережной реки Карповки и пляж у Верхнего Суздальского озера.

На рынке появится несколько функциональных зон. В павильонах вдоль Сытнинской улицы разместятся более утилитарные и популярные заведения — закусочные, кофейни, магазины табака. Торговля одеждой и хозтоварами будет сконцентрирована на внутренней территории, там же останется обновленный сезонный базар.

С точки зрения зонирования новый формат будет напоминать итальянские рыночные площади, где есть место и для торговцев одеждой, и для кафе, и для свежих овощей и фруктов, и для ритейла. Также на территории рынка появится цветник, скамейки для отдыха, столы и стулья, парковки для велосипедов.

Рендеры предоставлены «Собака.ru» авторами проекта
Рендеры предоставлены «Собака.ru» авторами проекта

По словам главного архитектора проекта Елены Шиковой, главное предложение команды рынка сейчас — сделать со стороны Сытнинской улицы небольшой променад вдоль витрин: так пространство внутри и снаружи территории станет более оживленным. «С точки зрения дизайна мы ориентировались на простые решения без излишеств, которые можно быстро реализовать. Но рынок предполагает разнообразие, поэтому павильоны будут разных цветов в зависимости от их функции, а скамейка вокруг цветника, например, будет иметь чуть неправильную форму. Ее спинка будет то появляться, то исчезать», — отметила Шикова.

Рендеры предоставлены «Собака.ru» авторами проекта
Рендеры предоставлены «Собака.ru» авторами проекта
Борис Элькин

Генеральный директор Сытного рынка — о решении отложить капитальную реконструкцию и провести работы по благоустройству:

В ситуации неопределенности мы решили отложить проект капитального строительства, так как он несет большие риски и для нас, и для продавцов. Однако приводить рынок в порядок нужно начинать уже сейчас, поэтому мы нашли временное решение. Оно позволит улучшить качество среды, сохранить все арендные места и создать новые. Глобально наши планы не изменились: за несколько лет сделать рынок более привлекательным для горожан, полностью сохранив его формат.

Мария Элькина

Директор по развитию Сытного рынка:

Рынок — это в первую очередь экосистема, здесь есть сложившийся порядок жизни. Выбранное нами решение — гибкое и затрагивает его очень осторожно. В зависимости от того, как территория будет функционировать, мы сможем корректировать нашу стратегию. Такой адаптивный подход в мире все чаще используется в работе с городскими пространствами.

Благоустройство территории — первая очередь проекта реконструкции Сытного рынка, рассчитанная на несколько лет. В будущем здание Марианна Лялевича будет отреставрировано с сохранением исторических элементов и планировок, включая те, что были добавлены в 1960-е и не являются предметом охраны. Для перегородок, прилавков и ценников современный дизайн будет разработан так, чтобы он деликатно вписывался в старый интерьер. Разработкой концепции генерального плана территории и общего проекта реконструкции рынка занималось архитектурное бюро «Citizenstudio».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: