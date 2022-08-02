Опрос дня: Петербург попал в топ самых образованных и культурных городов России

Такие результаты получились в результате опроса, проведенного сервисом Работа.ру. Респонденты отмечают, что Петербург имеет богатое историческое наследие (60%), большое количество научно-исследовательских центров и высших учебных заведений (60%), а также множество учреждений культуры (54%).

На втором месте в рейтинге расположилась Москва. За столицу проголосовали 39% россиян. Опрошенные полагают, что в городе есть высокий научный потенциал (67%), доступность высшего образования (53%) и большое количество музеев, библиотек и театров (48%).

На третьей строчке расположился Новосибирск (33%). По мнению респондентов, там есть множество научно-исследовательских центров и университетов (80%). В городе легко можно получить высшее образование (51%). Еще 48% опрошенных отметили богатое историческое наследие Новосибирска. Топ-5 замыкают Екатеринбург и Казань.