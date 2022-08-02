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На петербургские автобусы вернут таблички с маршрутами и остановками

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На автобусы в Петербурге вернут таблички с указаниями маршрута. Ранее на их отсутствие пожаловались горожане, сообщили в комитете по транспорту.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

В ведомстве отметили, что больше всего возмущены отсутствием указателей были пожилые петербуржцы, которые не пользуются мобильными приложениями.

После запуска транспортной реформы новые маршруты оснастили только электронными указателями, что вызвало недовольство у горожан. После этого на новых автобусах появятся пластиковые таблички с информацией о номере автобуса, конечных точках маршрута и остановках по пути следования.

Указатели пообещали вернуть уже в августе, подчеркнула врио председателя комитета по транспорту Валентина Енокаева. Компания «Домтрансавто» уже устанавливает указатели на автобусы.

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