ТЮЗ на Петроградской, стадион Мясокомбината и Проспект Победы: каким мог стать (но не стал!) Петербург после 1950-х

Южный Обводный канал в районе парка Победы, въездная площадь и ТЮЗ на Петроградской: историк-краевед, ведущая проекта «Мечты о Ленинграде» Ариадна Маркелова рассказывает о самых интересных нереализованных архитектурных проектах 1950-х.
Администрация Московского района. Один из конкурсных проектов. Авторы — архитекторы М. А. Аронштам, А. И. Тарантул, А. М. Хабенский, М. И. Шейнкин, при участии Ю. Н. Романова и К. П. Новикова
Администрация Московского района
В 1953-м в Ленинграде проводили открытый конкурс на застройку и реконструкцию проспекта имени Сталина (ныне — Московского проспекта). Так, главной архитектурной доминантой магистрали должна была стать площадь Сталина. Ее предлагали организовать на месте Новодевичьего монастыря и расположенного напротив него трамвайного парка имени Коняшина. Ансамбль центральной площади включал здания администрации Московского района и музея Революции (или Публичной библиотеки), памятник «вождю народов» и скверы с фонтанами. По проекту Новодевичье кладбище и остатки Митрофаньевского превращались в обрамляющий его парк. Реализации идеи помешали изменения в политической, а затем и в архитектурной жизни страны.
Морской вокзал
Первоначально разработкой проекта здания Морского вокзала занимался институт Ленморпроект без привлечения широкой архитектурной общественности. Однако предлагаемые им варианты не вполне отвечали требованиям, поэтому провели открытый конкурс в 1959-1960-х. Один из вариантов предполагал строительство на территории Галерной гавани как морского, так и речного вокзалов. И хотя заявленные проекты представляли новое направление в проектировании и строительстве, являясь прекрасными образцами раннего советского модернизма, нуждались в серьезных доработках. Правда, вместо заявленных двух-трех, ушло на это 20 лет. Полноценное здание Морского вокзала появилось в Ленинграде лишь в 1982 году. Оно построено по проекту архитекторов Сохина и Калягина.
Кстати, проект речного вокзала разработали в 1964-м архитекторы Кусков, Попов, Розенфельд и Тарыкина (при участии инженеров Семина и Шулькина). Он включал причал, пассажирский терминал и 14-этажную гостиницу. Поскольку сам вокзал и пассажирский павильон были разделены проспектом Обуховской Обороны, проектировщики предусмотрели создание подземного перехода между ними. Строительство здания вокзала завершилось в 1970 году, гостиницы — в 1974-м. 10 лет назад комплекс речного вокзала снесли, а на его месте возвели жилой комплекс.
Въездная площадь
Въездная площадь
В начале 1950-х архитектор Борис Журавлев занимался реконструкцией и застройкой проспекта имени Сталина (ныне — Московского проспекта). Вместе с сотрудниками мастерской №6 института Ленпроект он разработал проект въездной площади у Средней Рогатки (ныне — площадь Победы). Ее предполагалось увенчать двумя высотными точками, башнями, которые бы служили своеобразными пропилеями въезда в Ленинград со стороны Москвы и Киева. Но проект подвергся жесткой критике со стороны архитектурной общественности.
Проспект Победы
Проспект Победы
Идея соединения проспекта имени Сталина с другими архитектурными ансамблями Ленинграда была достаточно популярной. Авторы конкурсного проекта «Проспект Победы» предлагали сделать пробивку от площади Мира (ныне — Сенная) до Дворцовой. Так архитекторы хотели идейно объединить Пулковские высоты, где во время Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои за город Ленина, с Зимним дворцом, где когда-то свергли самодержавие. Но для этого необходимо было снести (!) 32 жилых дома.
Еще предлагали пробить магистраль до Исаакиевской площади. Она наносила меньший урон — всего требовалось снести 21 здание. Эту идею рекомендовали осуществить позднее, когда Ленинград перестанет так остро нуждаться в жилом фонде.
ТЮЗ на Петроградской
ТЮЗ на Петроградской
Изначально по Генеральному плану развития Ленинграда на 1956-1965 годы Театр юных зрителей предлагали возвести на территории городского питомника зеленого строительства на углу проспектов Большого и Добролюбова, напротив стадиона имени Ленина (ныне — СК «Петровский»). Архитекторы должны были органично вписать будущий ТЮЗ в окружающую застройку, по-новому оформив место пересечения двух городских магистралей. Однако позднее для строительства театра выбрали территорию бывшего ипподрома, разрушенного в годы Великой Отечественной войны. А участок на Петроградской стороне отдали под дворец спорта «Юбилейный».
Постоянная выставка
Постоянная выставка
В конце 1950-х годов архитекторы Сперанский, Косвен и Маслов разработали проект постоянной выставки промышленности, сельского хозяйства и строительства. Ее планировали расположить за Московским парком Победы. На территории комплекса хотели возвести павильоны тяжелой, легкой и пищевой промышленности, демонстрационных площадок строительных организаций и устройство сельскохозяйственной экспозиции. Специальные зоны для отдыха и развлечений в проекте предусмотрены не были, потому что постоянная выставка должна была располагаться рядом с парком Победы. В Петербурге могла появиться своя ВДНХ, но проект так и не реализовали. 20 лет спустя, к Олимпиаде-80 на этом участке возвели ныне снесенный СКК.
Стадион Мясокомбината
Стадион Мясокомбината
По Генеральному плану развития Ленинграда на 1956–1965 годы на Средней Рогатке планировали построить стадион мясокомбината имени Кирова на 10 тысяч человек. Спортивное сооружение площадью 23 гектара в стиле сталинской неоклассики хотели возвести напротив жилмассива мясокомбината, на месте нынешнего Пулковского парка. Но проект так и не реализовали из-за нехватки средств на строительство.
Южный Обводный канал в районе парка Победы
Южный Обводный канал в районе парка Победы
Впервые вопрос о строительстве Южного Обводного канала в Генеральном плане развития Ленинграда зафиксировали в 1935-м. И уже тогда это решение было нецелесообразно по экономическим соображениям. Тем не менее, его включали во все последующие генпланы вплоть до конца 1960-х. Это гидротехническое сооружение длиной 17 километров должно было соединить Неву с Финским заливом в районе Ленинградского морского порта. Оно бы защищало город от наводнений и выполняло транспортную функцию. Трасса канала проходила по нынешнему бульвару Красных Зорь в Невском районе, улице Турку — во Фрунзенском, Бассейной улице — в Московском и спрямленному руслу речки Красненькой в Кировском районе.
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