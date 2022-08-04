ТЮЗ на Петроградской, стадион Мясокомбината и Проспект Победы: каким мог стать (но не стал!) Петербург после 1950-х

Морской вокзал

Первоначально разработкой проекта здания Морского вокзала занимался институт Ленморпроект без привлечения широкой архитектурной общественности. Однако предлагаемые им варианты не вполне отвечали требованиям, поэтому провели открытый конкурс в 1959-1960-х. Один из вариантов предполагал строительство на территории Галерной гавани как морского, так и речного вокзалов. И хотя заявленные проекты представляли новое направление в проектировании и строительстве, являясь прекрасными образцами раннего советского модернизма, нуждались в серьезных доработках. Правда, вместо заявленных двух-трех, ушло на это 20 лет. Полноценное здание Морского вокзала появилось в Ленинграде лишь в 1982 году. Оно построено по проекту архитекторов Сохина и Калягина.

Кстати, проект речного вокзала разработали в 1964-м архитекторы Кусков, Попов, Розенфельд и Тарыкина (при участии инженеров Семина и Шулькина). Он включал причал, пассажирский терминал и 14-этажную гостиницу. Поскольку сам вокзал и пассажирский павильон были разделены проспектом Обуховской Обороны, проектировщики предусмотрели создание подземного перехода между ними. Строительство здания вокзала завершилось в 1970 году, гостиницы — в 1974-м. 10 лет назад комплекс речного вокзала снесли, а на его месте возвели жилой комплекс.