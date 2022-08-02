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Петербургские активисты передали Путину более 22 тысяч подписей против строительства северного намыва

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Активисты собрали более 22 тысяч подписей против создания намыва на Васильевском острове. Обращения передали в аппарат президента Владимира Путина более 22 тысяч подписей против стройки, сообщили в группе ВКонтакте «Мы против Северного намыва».

Эскиз выполнен архитектурными бюро: ООО «Евгений Герасимов и партнеры», ООО «УРБИС-СПб», ЗАО «Земцов, Кондиайн и партнеры», ООО «Интерколумниум», ООО «Архитектурная мастерская «Б2».

Авторы обращения просят главу государства остановить строительство искусственного участка на севере Васильевского острова и сохранить мелководное побережье острова Декабристов.

«Конечно, не все жители города и района погружены в вопросы правового обеспечения происходящих сегодня работ на острове Декабристов. Однако большинство горожан понимают, что такое утрата благоприятной среды обитания и привычного для Василеостровского района комфорта», — сказано в письме.

По информации «Закс.ру», это уже третье обращение инициативной группы к президенту. Первое было направлено еще летом 2021 года. Тогда в администрации Путина перенаправили вопрос вице-губернатору Петербурга Николаю Линченко. Тогда ответ властей не устроил активистов, после чего они решили обратиться к Путину во второй раз. В ответ на повторное письмо они получили копию сообщения Линченко.

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