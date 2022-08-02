Минувшей ночью в Петербурге выпало более трети месячной нормы осадков. Где больше всего?

Как сообщили в петербургском «Водоканале», Среднее количество осадков, выпавших в городе в ночь на 2 августа, составило 35,23 миллиметра. При этом объем стоков, принятых в централизованную систему водоотведения, составил почти 3,5 миллиона кубических метров.

Максимальное количество выпавших осадков было зафиксировано:

в Колпинском районе — 48,18 миллиметра с интенсивностью 5,32 миллиметра за 20 минут;

в Пушкинском районе — 42,93 миллиметра с интенсивностью 4,93 миллиметра за 20 минут;

в Красносельском районе — 42,81 миллиметра с интенсивностью 10,73 миллиметра за 20 минут.

«За это время в адрес предприятия поступило 126 заявок на возникновение скоплений воды. Бригады оперативно отработали обращения, провели обследования и обеспечили отведение воды при помощи специализированной откачивающей техники», — отчитались в «Водоканале».

По данным ведомства, во время ночных дождей скопление воды наблюдались по семи адресам: под трамвайным мостом на проспекте Стачек, 81, на пересечении Октябрьской набережной с улицей Крыленко, возле домов №152-158 по Московскому проспекту, у дома №99 на проспекте Стачек, под мостом Александра Невского на Синопской набережной, в районе Светлановской площади возле проспекта Испытателей, а также у торгового комплекса Green Park в Славянке. В социальных сетях петербуржцы делились фотографиями подтоплений и по другим адресам — например, «местный залив» был обнаружен на Полевой Сабировской улице в Приморском районе.