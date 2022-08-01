Синоптик в своем telegram-канале написал, что прошедший месяц оказался обычным, «можно даже сказать незаметным в общем ряде центральных месяцев лета». Особенно запоминающимися стали только несколько дней — 1 и 2 июля, когда температура воздуха повысилась до экстремума в +31,9 градусов, и 12 июля, когда город захватил циклон «Зельда».

«Среднесуточная температура воздуха в этом году составила в июле +19,9 градуса, всего на 0,8 градуса превысив норму. Напомню, что прошлый аномально-жаркий июль стал теплее нормы на 4 градуса. Осадков выпало немного, хотя ливни по территории города и наблюдались <...> В историю пойдет 75,2 мм осадков, что составляет только 90% от нормы», — рассказал Колесов.

Он также добавил, что солнечное сияние было практически близко к норме — 270 часов при 30 солнечных днях: «Много или мало, можно только сравнить с другими годами. В 2010 и 2021 году солнце светило 356 часов, а в 2016 году всего 170 часов».